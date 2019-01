Ученые: Антарктида тает в шесть раз быстрее, чем 40 лет назад

Гляциологи из Калифорнийского университета в Ирвине, Лаборатории реактивного движения NASA (США) и Утрехтского университета (Нидерланды) обнародовали данные 40-летних наблюдений, доказывающие, что скорость таяния льдов Антарктиды значительно возросла.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а его краткое описание приведено на сайте Калифорнийского университета. Исследование базируется на основе данных наблюдений в период с 1979 по 2017 год. Гляциологи изучили 18 регионов, включающих в себя 176 бассейнов и острова.

Они измеряли толщину льда и скорость его движения, а также объемы накопленных после снегопадов масс. Кроме того, проанализировали аэрофотоснимки высокого разрешения, полученные с высоты около 350 метров, и снимки со спутника Landsat.

Расчеты показали, что ежегодная потеря массы льда за прошедший период увеличилась в шесть раз. Так, с 1979 по 1990 годы Антарктида теряла в среднем по 40 гигатонн ледяной массы в год. А в период с 2009 по 2017-й ежегодно утрачивалось около 252 гигатонн.

Гляциологи также обнаружили, что ускоренное таяние подняло уровень Мирового океана более чем на 12 мм за это время.

"Это всего лишь вершина айсберга, так сказать, - говорит ведущий автор работы Эрик Рино. - Поскольку ледяной покров продолжает таять, мы ожидаем, что в ближайшие столетия уровень моря в Антарктиде достигнет многолетнего пика".