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15.01.2019 11:38
Рубрика: Общество

"Чанъэ-4" завершил первый эксперимент на Луне

Текст: Денис Передельский
Фото: CNSA Фото: CNSA
Фото: CNSA

Китайское национальное космическое управление (CNSA) объявило о завершении первого биологического эксперимента по выращиванию хлопка, который был проведен на Луне исследовательским зондом "Чанъэ-4".

Как сообщает агентство Синьхуа, эксперимент был проведен во вторник. При помощи зонда "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны были доставлены семена хлопка. Ученые утверждают, что уже получены первые ростки.

Фото: ESA/Medialab
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Профессор Се Гэнсинь из Университета Чунцина, главный разработчик эксперимента, рассказал, что в контейнере, установленном на посадочной площадке зонда, находились семена хлопка, рапса, картофеля и цветкового растения вида Arabidopsis, а также личинки плодовой мухи и немного дрожжей.

Он также содержит воду, почву, воздух, две маленькие камеры и систему контроля тепла. При помощи содержимого контейнера предполагалось сформировать простую мини-биосферу.

К слову, сам контейнер имеет цилиндрическую форму. Он изготовлен из специального алюминиевого сплава. Его высота составляет 198 мм, диаметр - 173 мм, а вес - 2,6 кг.

Изображения, отправленные зондом на Землю, показали, что ростки дал только хлопок. Ученые рассчитывают и на картофель, который, по их мнению, может стать основой рациона будущих путешественников на Луну. 

Напомним, что китайский аппарат 3 января совершил мягкую посадку в бассейне Эйткена в районе южного полюса Луны. "Чаньэ-4" стал первым земным аппаратом, прилунившимся в этом районе.

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