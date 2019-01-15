ЦИК Украины зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты

Количество зарегистрированных кандидатов на пост президента Украины увеличилось до восьми человек. Об этом проинформировали в Центральной избирательной комиссии страны по итогам сегодняшнего заседания.

ЦИК приняла соответствующие документы у бывшего министра обороны и председателя партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, лидера партии "Наши" Евгения Мураева и заместителя председателя комитета Верховной рады по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности Виталия Куприя, установила их соответствие требованиям закона "О выборах президента Украины" и зарегистрировала трех кандидатов.

Ранее аналогичную процедуру прошли депутат Рады Сергей Каплин, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливаченко, лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик, мэр Львова Андрей Садовой и экс-министра экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко.

ЦИК также дала разрешение 26 общественным организациям отправить 31 марта 2019 года на избирательные участники своих наблюдателей.

На данный момент лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, является партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. На втором месте комик Владимир Зеленский. Действующий глава государства Петр Порошенко - лишь пятый.

Официально президентская компания стартовала на территории Украины 31 декабря. Нового лидера страна изберет 31 марта. Желающие побороться за пост главы украинского государства должны подать документы на регистрацию до 3 февраля.