Новости

В РПЦ рекомендовали приходам вести странички в соцсетях 22:20
В ДТП под Воронежем погиб директор металлургического комбината 22:06
В Турции завили о намерении купить ЗРК Patriot и С-400 22:01
Опубликован паспорт нацпроекта "Экология" 22:00
Москвичи смогут парковаться бесплатно больше 70 дней в 2019 году 21:54
Водитель в Москве сбил бабушку с внуками на пешеходном переходе 21:43
ЦИК Украины зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты 21:35
В результате атаки террористов в Найроби погибли 7 человек 21:20
Ученые выяснили, как гормоны влияют на возбудителей прыщей 21:14
Российские гандболисты проиграли Бразилии на чемпионате мира 20:25
Албанский язык получил статус второго официального в Македонии 20:20
Названы страны с самыми красивыми женщинами 20:13
Вышел первый трейлер нового "Человека-паука" 20:10
Владимир Путин сменил посла в ЦАР 20:05
Минпросвещения поддержало новый проект по питанию в школах 20:02
В Петербурге прекратили дело об экстремизме за пост в соцсети 19:57
В Госдуме просят запретить "недолитр" молока и "девяток" яиц 19:30
В Москве насмерть замерз топ-менеджер "Евросети" 18:56
На Урале нашли мужчину, выигравшего 500 миллионов рублей в лотерею 18:51
Минтруд: Случаев незаконного увольнения предпенсионеров в России нет 18:50
В Кремле рассказали о перспективах закона о капиталовложениях 18:42
Минфин предложит ОФЗ более чем на 35 млрд рублей 18:37
В истории рождения Вселенной нашли загадочную субстанцию 18:36
В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой 18:31
СК разоблачил коррупционную схему в новой Москве 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
15.01.2019 21:35
Рубрика: В мире

ЦИК Украины зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты

Текст: Юрий Когалов

Количество зарегистрированных кандидатов на пост президента Украины увеличилось до восьми человек. Об этом проинформировали в Центральной избирательной комиссии страны по итогам сегодняшнего заседания.

ЦИК приняла соответствующие документы у бывшего министра обороны и председателя партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, лидера партии "Наши" Евгения Мураева и заместителя председателя комитета Верховной рады по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности Виталия Куприя, установила их соответствие требованиям закона "О выборах президента Украины" и зарегистрировала трех кандидатов.

Фото: Григорий Василенко/РИА Новости
Тимошенко заверила в проигрыше Порошенко на президентских выборах

Ранее аналогичную процедуру прошли депутат Рады Сергей Каплин, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливаченко, лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик, мэр Львова Андрей Садовой и экс-министра экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко.

ЦИК также дала разрешение 26 общественным организациям отправить 31 марта 2019 года на избирательные участники своих наблюдателей.

На данный момент лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, является партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. На втором месте комик Владимир Зеленский. Действующий глава государства Петр Порошенко - лишь пятый.

Официально президентская компания стартовала на территории Украины 31 декабря. Нового лидера страна изберет 31 марта. Желающие побороться за пост главы украинского государства должны подать документы на регистрацию до 3 февраля.

На Украине назвали опасным возможное избрание Зеленского президентом
В мире экс-СССР Украина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Китай призвал США уважать право на участие в "Северном потоке-2"
В результате атаки террористов в Найроби погибли 7 человек
Суд поддержал просьбу ФСБ о продлении ареста украинских моряков
Россияне не смогут строить дачи выше трех этажей
На перевооружение ВС РФ потратят более 1 трлн рублей