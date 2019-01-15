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15.01.2019 13:28
Рубрика: Легковые авто

Genesis G70 стал лучшим автомобилем США

Текст: Виктория Чернышева

Престижная премия Североамериканский автомобиль года (NACTOY-2019) досталась седану Genesis G70. Такое решение приняло жюри, в состав которого вошли 54 журналиста. Корейский автомобиль обошел в своей номинации соперников - Honda Insight и Volvo V60/S60.

Фото: Пресс-служба Genesis.
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В номинации "Лучший вседорожник" победила Hyundai Kona. Конкурентами автомобиля стали Acura RDX и Jaguar I-Pace. Лучшим пикапом признали Ram 1500. Автомобиль обошел соперников от General Motors - Chevrolet Silverado 1500 и GMC Sierra 1500.

Список победителей озвучили на международном автосалоне в Детройте. Голосование включало в себя три тура. Жюри определило финалистов на основе лидерства в сегменте, инноваций, дизайна, безопасности, управляемости, комфорта для водителя и оптимальной цены.

Ранее эксперты определили топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников России.

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#Genesis