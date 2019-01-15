Топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников России

Корейский кроссовер Hyundai Creta по итогам 2018 года сохранил за собой первое место в списке самых востребованных в России автомобилей сегмента SUV. Об этом говорит статистика Ассоциации европейского бизнеса.

За год спрос на модель вырос на 23%, в результате чего ее продажи увеличились до 67 588 единиц. Прежний лидер - французский Renault Duster - потерял 5% объема реализации, но остался на втором месте с результатом 41 409 машин. На третью позицию поднялся Volkswagen Tiguan - 33 530 автомобилей, что на 21% больше, чем в 2017-м.

В первой пятерке также оказались российская Lada 4x4 - самый популярный внедорожник страны - и Kia Sportage. Их продажи выросли на 13 и 33% соответственно - до 32 949 и 32 667 единиц.

В нижней части топ-10 расположились Toyota RAV4 (31 155 шт., динамика минус 5%), Renault Kaptur (30 042, минус 3%), Chevrolet Niva (29 235, минус 6%), Mitsubishi Outlander (24 511, плюс 46%) и Nissan Qashqai (23 192, плюс 15%).

Напомним, в 2017-м Toyota RAV4 располагалась сразу после традиционной пары лидеров, а в топ-10 входил также Nissan X-Trail, который спустя год уступил место в десятке Outlander.

В целом в 2018 году автомобильный рынок России вырос на 12,8% - до 1,8 миллиона машин. При этом сегмент SUV является самым востребованным.