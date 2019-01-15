К проекту "Басни Крылова. Прочитаем вместе" присоединился Александр Кибовский

13 февраля исполняется 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова. К юбилею великого баснописца "Российская газета" совместно с порталом ГодЛитературы.РФ создает новую видеокнигу.

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В проекте уже участвуют известный актер Алексей Гуськов и министр просвещения РФ Ольга Васильева. А недавно к ним присоединился и руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Он прочитал знаменитую басню "Мартышка и очки".

Стать участником проекта может любой желающий. Для этого нужно записать на видео одну из 236 басен Крылова. Из роликов, которые запишут читатели и звезды мы сложим новую видеокнигу, как, например, "Евгений Онегин" или "Ася". Видеоролики принимаются до 31 января (23:55 мск) 2019 года. Форма для загрузки видеофайлов - на портале ГодЛитературы.РФ.

Подробности - на портале ГодЛитературы.РФ.