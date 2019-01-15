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15.01.2019 14:41
Рубрика: В мире

Полиция Испании задержала 14 человек в ходе антитеррористической операции

Текст: Юрий Когалов

Региональная полиция Каталонии (корпус "моссос") провела шесть обысков и задержала 14 человек в ходе антитеррористической операции, проведенной сегодня в Барселоне и местечке Игуалада. Как передает Europa Press, число задержанных еще не окончательное, поскольку стражи порядка планировали взять под стражу 20 человек.

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Речь идет в основном о преступниках, занимающихся воровством или грабежами, жертвами которых чаще всего становятся туристы, а также о торговцах наркотиками. Особое внимание к ним полицейские стали проявлять после того, как в прошлом году в Страсбурге Шериф Шекат, ранее известный правоохранительным органам, устроил стрельбу и убил трех человек, еще 13 пострадали. Местные спецслужбы подозревали его в связях с экстремистами, но не успели задержать.

Каталонская полиция решила действовать на упреждение, тем более, что некоторые задержанные подозреваются в террористической деятельности. Ядро этой ячейки, по данным местных СМИ, составляют несколько выходцев из Алжира, которые уже привлекались к уголовной ответственности за кражи, грабежи и распространение наркотиков.

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