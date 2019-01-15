Реджеп Эрдоган пригласил президента Беларуси посетить Анкару

Неизменность приверженности курсу "надежного друга" Турции подтвердил 15 января белорусский лидер на встрече с министром национальной обороны этой страны Хулуси Акаром, сообщает пресс-служба президента РБ.

"Мы всегда были надежными друзьями и партнерами и будем привержены этому курсу как в экономике, торговле, так и в военно-техническом сотрудничестве", - подчеркнул Александр Лукашенко, отметив при этом, что ему особенно "приятно встретиться с человеком, который призван во многом определять как внутреннюю, так и внешнюю политику Турецкой Республики".

В Беларуси, подчеркнул президент, внимательно наблюдают за действиями вооруженных сил Турции и высоко оценивают эффективность турецкой армии, на которую, в частности, по его словам, оказывается "массированное давление очень сильных государств".

Александр Лукашенко передал самые добрые пожелания лидеру государства - Реджепу Тайипу Эрдогану - и выразил надежду, что Турция "сможет преодолеть все трудности и вопреки всему подняться еще на одну ступень развития". Министр национальной обороны Турции, в свою очередь, передал главе Беларуси слова приветствия от президента Турции и приглашение совершить официальный визит в Анкару. "Президент Турецкой Республики ждет вас в самое ближайшее время", - уточнил министр.