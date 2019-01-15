ЦОДД призвал автомобилистов перестроить маршрут из-за ЧП в метро

Столичный центр организации дорожного движения призвал автомобилистов перестроить привычные маршруты в районе закрытых станций московского метро "Селигерская", "Окружная" и "Верхние Лихоборы".

Сейчас на время ликвидации подтопления в тоннеле перекрыли часть Гостиничного проезда в районе метро "Окружная". Дорожный патруль ЦОДД на месте следит за ситуацией. Пока сильных заторов нет, но уже собирается пробка у метро "Верхние Лихоборы".

Автолюбителям рекомендуют не ездить в центр по Дмитровскому шоссе: по нему идут компенсационные автобусы. Лучше воспользоваться Северо-Восточной хордой или Альуфьевским шоссе.

Напомним, что 15 января с раннего утра из-за подтопления в тоннеле закрыты станции метро "Селигерская", "Окружная" и "Верхние Лихоборы".