Медведев пересел на лимузин Aurus

Премьер-министр Дмитрий Медведев пересел на российский лимузин Aurus, созданный в рамках проекта "Кортеж", и теперь он будет основной машиной в кортеже премьера.

На этом автомобиле он прибыл на выступление в рамках Гайдаровского форума, который проходит здании РАНХиГС в Москве.

Отечественный автомобиль глава правительства, по словам его пресс-секретаря Олега Осипова, использует с нового года, в первый раз приезжал на нем на рождественскую службу в Храм Христа Спасителя.

Напомним, регулярные поездки на автомобиле Aurus совершает президент России Владимир Путин.