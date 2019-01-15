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15.01.2019 16:08
Рубрика: Работа власти

Медведев пересел на лимузин Aurus

Текст: Сергей Белов

Премьер-министр Дмитрий Медведев пересел на российский лимузин Aurus, созданный в рамках проекта "Кортеж", и теперь он будет основной машиной в кортеже премьера.

Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
Секреты создания автомобилей проекта "Кортеж" раскроют в книге

На этом автомобиле он прибыл на выступление в рамках Гайдаровского форума, который проходит здании РАНХиГС в Москве.

Отечественный автомобиль глава правительства, по словам его пресс-секретаря Олега Осипова, использует с нового года, в первый раз приезжал на нем на рождественскую службу в Храм Христа Спасителя.

Напомним, регулярные поездки на автомобиле Aurus совершает президент России Владимир Путин.

#Кортеж