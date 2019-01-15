Московский метрополитен объяснил появление воды в тоннеле

Вода и песок попали в тоннель столичного метро через технологическое отверстие. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" заявил руководитель метрополитена Виктор Козловский.

Более детально причины инцидента будут изучены во время разбора, отметили в пресс-службе столичного метро. К анализу ситуации подключены организации "Мосинжпроект" и "Мосметрострой". Пока на сто процентов ясно лишь то, что инженерные коммуникации не повреждены, и линия безопасна.

Тем временем в тоннеле завершается уборка. Воду уже убрали, осталось очистить пути от грунта. Движение на закрытом участке "салатовой" ветки обещают восстановить в ближайшее время.