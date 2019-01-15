На месте аварии под Воронежем нашли восьмого погибшего

Спасатели обнаружили восьмую жертву крупной аварии под Воронежем, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Сергей Хренов.

Напомним, в 15.15 на 166 километре трассы Курск-Борисоглебск Lexus протаранил два двигавшихся навстречу автомобиля: Toyota Land Cruiser и Kia Rio. После столкновения машины вспыхнули и сгорели дотла. Погибли все находившиеся внутри люди: двое в Lexus, пятеро в Toyota и один в Kia.

- По предварительным данным, водитель Lexus не справился с управлением, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Личности двух погибших уже установлены - это управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината Александр Тищенко и его водитель Василий Юмашев. Они ехали в Lexus. Холдинг "Металлоинвест", в который входит ОЭМК, пообещал помощь семьям всех жертв аварии.