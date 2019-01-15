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15.01.2019 10:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В московском метро произошел сбой еще на одной ветке

Текст: Сергей Бабкин

Технический сбой произошел на Филевской линии московского метро.

Озвучена основная версия ЧП в московском метро

Как сообщили в пресс-службе предприятия, временно остановлено движение между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская". Поезда ходят только между "Александровским садом" и "Багратионовской". В подземке заявляют о технических причинах остановки. Движение планируют возобновить в течение получаса.

Ранее сбой произошел на северном участке "салатовой" ветки. Из-за появления воды в тоннеле временно закрыты станции "Селигерская", "Окружная" и "Верхние Лихоборы".

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