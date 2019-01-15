В московском метро восстановлено движение после утреннего ЧП

Три станции северного участка "салатовой" ветки московского метро вновь открыты после утреннего ЧП. Об этом сообщила пресс-служба подземки.

Около 10 минут назад пассажиров снова начали пускать на станции "Окружная", "Селигерская" и "Верхние Лихоборы". Все последствия утреннего инцидента устранены.

Ранее "РГ" писала, что во время строительства второго вестибюля метро "Окружная" на одной из платформ выбило пробку, обеспечивавшую гидроизоляцию. В итоге вода с песком попала на пути. Пока рабочие их очищали, движение на северном участке было временно остановлено.