Вот уже почти месяц - с 15 декабря - в Москве действуют новые правила парковки , на 237 улицах в центре города отменена бесплатная парковка по воскресеньям, а время на оплату стоянки сократилось с 15 до 5 минут. В курсе ли этих новшеств столичные автолюбители? Корреспондент "РГ" прошелся по уличным парковкам Москвы.

Итак, Бобров переулок. Здесь Игорь из Хамовников кое-как нашел место возле театра Et Cetera для своего новенького "мерседеса". Приехал, как обычно, встретить детей из школы. Очень удивился: "И по воскресеньям теперь платим?" Подошли еще двое водителей, и для них новое правило также стало новостью. "Только 5 минут оставили? А если телефон завис?" - забеспокоили. Поворачиваю на Милютинский переулок. На парковке ждет пассажира таксист Алексей. "Нет, про воскресенье не знал. Ну, что делать, все равно буду ездить и оплачивать, такая уж у меня работа", - сказал он. Про 5-минутную оплату он тоже услышал впервые. Еду дальше. До пересечения переулка с Мясницкой удалось опросить еще около 15 автомобилистов - никто о новых правилах не слыхал.

Сворачиваю в Большой Златоустинский переулок. Еще пять водителей ответили на вопросы удивленным "Ого, не знал!". Когда опрос уже стал превращаться в обычное информирование о нововведениях, наконец, нашелся первый знающий водитель. "Да, слышал и про воскресенье, и про 5 минут на оплату. Обе меры поддерживаю. По ощущениям, свободных мест на парковках сразу стало больше процентов на 10", - поделился житель Якиманки Дмитрий. После еще 10 "незнаек" был найден второй информированный автомобилист. "На табличке же все написано! Видимо, лень подойти и прочитать", - сетует Галина, заводя свою "мазду" на Ильинке. В результате из 50 опрошенных москвичей только двое знали о том, как изменились правила.

А вот о новых тарифах слышали абсолютно все. Большинство водителей оплачивает стоянки через приложение "Московский паркинг", поэтому не заметить новую сумму списания сложно. И про выросший вдвое штраф за неоплаченную парковку, оказывается, тоже все знают.