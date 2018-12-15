В Москве изменились правила платной парковки

В Москве с субботы, 15 декабря, начали действовать новые правила платной парковки. На самых загруженных 237 улицах с 08:00 до 21:00 ввели тариф 380 рублей в час, там же отменили бесплатную стоянку по воскресеньям. Кроме того, во всей столице сократили время бесплатной парковки с 15 минут до 5 и изменили часть тарифов в центральной части города.

Напомним, вводить новые тарифы пришлось из-за того, что на самых загруженных улицах прежние даже высокие тарифы уже никого не стимулировали сокращать время парковки, в результате они практически все время, включая воскресенья, были заняты. Эксперты из РЭУ им. Плеханова порекомендовали повысить стоимость стоянки до уровня платных подземных паркингов в центральной части города - до 500 рублей. В Администраторе Московского парковочного пространства необходимость повышения тарифов признали, но не столь радикальную.

В итоге в конечном варианте тарифы на загруженных улицах днем составляют 380 рублей, вечером и ночью - 200. В основном эти улицы находятся в центре Москвы, кроме того, повышенные тарифы введены в Сити. Также там отменена бесплатная парковка по воскресеньям, но на праздники, как, например, новогодние каникулы, она сохраняется.

Кроме того, по всей Москве сокращен бесплатный период парковки, выделяемый на оплату стоянки - с 15 минут до пяти. Опять же, по данным исследования экспертов из РЭУ им. Плеханова, около четверти водителей пользуются этим периодом и стоят бесплатно. В реальности 98 процентов водителей платят за стоянку через СМС или приложение, а это должно занимать несколько минут.

В начале следующего года должно выйти обновление приложения "Парковки Москвы", в котором будет возможность исправлять в течение дня, в который была совершена парковочная сессия ошибки, допущенные при введение данных: номера, зоны или времени парковки.

За пределами Третьего транспортного кольца все тарифы остались без изменений. Также ничего не поменялось и для льготников и резидентов. В департаменте транспорта водителей просят внимательно следить за знаками и информационными щитами.

Изменение правил парковки приурочено к началу предновогодних пробок. По прогнозам Центра организации дорожного движения, скорее всего, движение начнет уплотнятся уже с сегодняшнего дня.