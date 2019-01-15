Избитая учеником учительница из Сызрани попросила прекратить проверку

Учительница физкультуры из школы №27 города Сызрани, которая получила сотрясение мозга, разнимая драку своих учеников, попросила полицию прекратить проверку по факту ее обращения в больницу. Об этом "РГ" сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Как пояснил представитель правоохранительных органов, пострадавшая из-за школьного инцидента педагог не имеет претензий к девятиклассникам, участвовавшим в конфликте. Молодая женщина озвучила свою просьбу во время опроса, с которым полицейские пришли в больницу, где она продолжает получать лечение.

Однако, как уточнили в ГУ МВД по региону, проверка все же будет проведена до конца. Ее, скорее всего, завершат до конца этой недели. Просьбу учительницы учтут, когда будет приниматься процессуальное решение.

Напомним, что учительница попала в центральную районную больницу Сызрани еще 10 декабря сразу после драки учеников, которую она разняла.

В воскресенье, 13 января, когда об инциденте стало известно, глава региона Дмитрий Азаров справился у педагога о ее здоровье. В телефонном разговоре с губернатором женщина пояснила, что получила удар случайно.