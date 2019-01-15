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15.01.2019 14:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При взрыве в многоэтажном доме в Шахтах повреждено 16 квартир

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)

По предварительным данным, шестнадцать квартир повреждено при взрыве бытового газа в многоэтажном доме по улице Хабарова, 16, в Шахтах. Еще четыре квартиры сильно разрушены. Об этом сообщили в городской администрации.

Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
Жителям взорвавшегося от газа дома в Вологде выдадут компенсации

Всего собрано 79 заявлений на оказание помощи пострадавшим в результате ЧП. Но точное количество квартир, которые получили повреждения, будет известно только после полного обследования здания, которое проведут сразу после завершения аварийных работ.

Тогда же будет определена окончательная компенсация пострадавшим. Пока она колеблется от 200 до 600 тысяч рублей. Семьям погибших будет выделен один миллион рублей.

Причина взрыва окончательно пока не установлена. По многочисленным рассказам жильцов, в доме плохо работало отопление, и люди нередко спасались от холода, включая газовые конфорки.

Сейчас в гостинице находятся 28 пострадавших. Это 12 семей, в том числе, двое детей. Остальные жители разместились пока у родственников.

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