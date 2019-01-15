При взрыве в многоэтажном доме в Шахтах повреждено 16 квартир

По предварительным данным, шестнадцать квартир повреждено при взрыве бытового газа в многоэтажном доме по улице Хабарова, 16, в Шахтах. Еще четыре квартиры сильно разрушены. Об этом сообщили в городской администрации.

Всего собрано 79 заявлений на оказание помощи пострадавшим в результате ЧП. Но точное количество квартир, которые получили повреждения, будет известно только после полного обследования здания, которое проведут сразу после завершения аварийных работ.

Тогда же будет определена окончательная компенсация пострадавшим. Пока она колеблется от 200 до 600 тысяч рублей. Семьям погибших будет выделен один миллион рублей.

Причина взрыва окончательно пока не установлена. По многочисленным рассказам жильцов, в доме плохо работало отопление, и люди нередко спасались от холода, включая газовые конфорки.

Сейчас в гостинице находятся 28 пострадавших. Это 12 семей, в том числе, двое детей. Остальные жители разместились пока у родственников.