В Шахтах почти завершен демонтаж конструкций разрушенного взрывом дома

В Шахтах Ростовской области спасатели почти завершили демонтаж конструкций разрушенного взрывом газа дома. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на аварийные службы города.

К утру сегодняшнего дня удалось демонтировать три из четырех плит. Ранее по причине возможного обрушения конструкций здания было принято решение сократить число спасателей. Однако опасения не подтвердились, никаких ЧС не произошло.

Напомним, утром, 14 января, в многоэтажном доме по адресу Хабарова, 16 города Шахты произошел взрыв бытового газа. Частично были разрушены четыре квартиры.

В результате обрушения погибли две женщины. Семь человек были спасены из-под завалов. Судьба еще троих остается неизвестной.

Возбуждено уголовное дело.