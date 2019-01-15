Объявлен день траура по погибшим при взрыве газа в Шахтах

Глава города Шахты Андрей Ковалев предложил объявить среду, 16 января, днем траура по погибшим после взрыва бытового газа в жилом доме. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение поддержал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он поручил подготовить соответствующие документы.

Напомним, трагедия произошла утром, 14 января, в девятиэтажном жилом доме. В результате взрыва газа погибли две женщины. Были разрушены два этажа одного из подъездов.

Под наблюдением врачей остаются двухлетняя девочка, получившая травмы средней тяжести, и ее отец. Их жизням ничего не угрожает.

На время ликвидации последствий разрушения эвакуированных жильцов дома разместили в гостиницах. Некоторые предпочли остаться у родственников или в ПВР.

Всем пострадавшим и семьям погибших власти региона выделят материальную помощь.

Возбуждено уголовное дело.