Севастополь и Сирия создадут совместное морское агентство

Севастополь и Сирия готовятся подписать меморандум о сотрудничестве, который предусматривает создание совместного морского агентства и экспедиторской компании в портах Севастополь, Латакия и Тартус. Об этом губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил по итогам встречи с министром транспорта САР Али Хамудом, состоявшейся в рамках визита делегации города-героя в Дамаск.

- Мы обсудили возможные проекты взаимодействия, в том числе через "Севморпорт" и порт города Тартус, - отметил Овсянников. - Речь идет в первую очередь о перевалке тех грузов, необходимых Сирии - зерна, строительных материалов, автомобильной техники. Для нас это экономически выгодно, ведь тем самым будут загружены мощности "Севморпорта".

Подготовленный севастопольцами проект меморандума о сотрудничестве сейчас передан на рассмотрение в правительство Сирии. Как считает Овсянников, новый виток развития сотрудничество Крыма и САР получит в 2019 году после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.

Напомним, в октябре прошлого года Сирию посетила делегация Республики Крым. По итогам визита решено создать совместный сирийско-крымский торговый дом и судоходную компанию на базе оператора Керченской паромной переправы.