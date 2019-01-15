Число погибших при взрыве в Шахтах выросло до четырех

В Ростовской области спасатели при разборе завалов рухнувшего дома в городе Шахты нашли тела двух человек. Погибшие проживали в квартире, которая располагалась этажом ниже под эпицентром взрыва газа.

"Обнаружены тела еще двух погибших, они проживали в квартире № 68 - мужчина и женщина. В настоящее время остается неизвестной судьба еще одного человека", - заявил ТАСС начальник главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.

Напомним, что при взрыве бытового газа утром 14 января в городе Шахты погибли две женщины. Эвакуированы 140 человек. Неизвестна судьба 24-летней девушки, которая проживала с родителями под квартирой, где произошел взрыв газа.

Взрыв разрушил несколько этажей многоэтажного дома, повреждены десятки квартир. Аварийно-спасательные работы продолжаются.