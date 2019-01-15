Власти Шахт помогут похоронить погибших после взрыва в жилом доме

Администрация города Шахты организует похороны погибших в ЧП в многоэтажном доме по улице Хабарова, 16, где в минувший понедельник произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщил глава города Андрей Ковалев.

Сейчас известно о двух погибших, это 35-летняя Виктория Ларикова из 71 квартиры и хозяйка квартиры 72, тело которой обнаружили под завалами вчера. Судьба еще одной семьи до сих пор неизвестна. В мэрии сообщили, что сегодня в город должна приехать дочь пропавших.

По сообщению пресс-службы губернатора Ростовской области, число спасателей, разбирающих завалы верхних этаже подъезда номер один, где произошла трагедия, сокращено из-за угрозы обрушения конструкций.

Планируется, что в среду в Шахтах будет объявлен день траура по погибшим при взрыве.