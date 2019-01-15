Новости

В Пензе житель многоэтажки взял заложницу и угрожал взорвать газ 11:47
В Подмосковье упавшая плита раздавила рабочих 11:45
Руководство Феодосии отправлено в отставку 11:43
В Красноярске полиция проверит видео с замученной прогулочной лошадью 11:43
В Москве движение ограничили из-за просевшей дороги 11:41
Видео: Танос расправился с Симпсонами 11:41
Песков назвал самые важные темы для Путина 11:40
Власти Крыма оценили возможность прохода кораблей НАТО в Азовское море 11:40
Украинский депутат назвал "черметом" переданные Западом корабли 11:39
Зонд "Чанъэ-4" провел биологический эксперимент на Луне 11:38
NI: почему ракеты "Калибр" беспокоят американских военных 11:31
Власти Шахт помогут похоронить погибших после взрыва в жилом доме 11:24
Легендарного бойца Джеффа Монсона прооперировали на Урале 11:22
Песков объяснил отсутствие смартфона у Путина 11:10
Владимир Мединский призвал россиян смотреть фильм "Т-34" с детьми 11:09
В Саратовской области под тяжестью снега обвалилась крыша школы 11:08
Археологи объяснили тайну берберских пирамид 11:03
Движение на салатовой ветке метро полностью восстановлено 10:56
Объявлен день траура по погибшим при взрыве газа в Шахтах 10:55
В Челябинске из горящего здания эвакуировали более 20 человек 10:50
Из Приморья попытались вывезти когти медведя в пачке из-под сигарет 10:50
В МИД назвали неприемлемыми угрозы США из-за "Северного потока - 2" 10:47
Песков: США и РФ не смогут санкциями изменить политику друг друга 10:46
Террористы захватили город в Нигерии 10:42
Для "Стартрека" снимут несколько спин-оффов 10:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет покупателя заложенного автомобиля
Что ждет покупателя заложенного автомобиля
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
15.01.2019 11:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти Шахт помогут похоронить погибших после взрыва в жилом доме

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)

Администрация города Шахты организует похороны погибших в ЧП в многоэтажном доме по улице Хабарова, 16, где в минувший понедельник произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщил глава города Андрей Ковалев.

Врачи рассказали о состоянии девочки, пострадавшей при взрыве в Шахтах

Сейчас известно о двух погибших, это 35-летняя Виктория Ларикова из 71 квартиры и хозяйка квартиры 72, тело которой обнаружили под завалами вчера. Судьба еще одной семьи до сих пор неизвестна. В мэрии сообщили, что сегодня в город должна приехать дочь пропавших.

По сообщению пресс-службы губернатора Ростовской области, число спасателей, разбирающих завалы верхних этаже подъезда номер один, где произошла трагедия, сокращено из-за угрозы обрушения конструкций.

Планируется, что в среду в Шахтах будет объявлен день траура по погибшим при взрыве.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Утраты Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Взрывы газа в домах
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Власти Шахт помогут похоронить погибших после взрыва в жилом доме
Песков назвал самые важные темы для Путина
Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной
Назван лучший по качеству жизни российский город
Движение на салатовой ветке метро полностью восстановлено