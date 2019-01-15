Жильцов разрушенного взрывом дома в Шахтах начали пускать в квартиры

Хозяев квартир, расположенных в не пострадавших от взрыва подъезде дома по улице Хабарова, 16, в Шахтах, начали пускать за вещами. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Ковалев.

- В подъезд, в котором произошло обрушение, пока никого не пускаем, также, как и в первый подъезд соседнего дома, потому что он примыкает к разрушенному, - уточнил мэр.

Кроме того, в доме была запущена система отопления.

Продолжается разбор завалов рухнувших верхних этажей второго подъезда многоэтажки. Есть вероятность, что под ними может находиться пропавшая семья с восьмого этажа. По словам начальника главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслава Бутко, поисковые работы завершат примерно в течение пяти часов.