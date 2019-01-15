СМИ Нидерландов стали площадкой для "дуэли" между послами РФ и США

Послы России и США в Нидерландах Александр Шульгин и Пит Хукстра устроили "дуэль" в нидерландских СМИ из-за "Северного потока-2". Об этом рассказали в российском диппредставительстве.

"Началось все с того, что американский посол Хукстра, и ранее отличавшийся своими антироссийскими высказываниями, развернул фронтальное наступление на реализацию проекта "Северный поток-2". Ни много ни мало настойчиво добивался того, чтобы Нидерланды вышли из этого проекта", - цитирует дипломатов РИА Новости. По их словам, представитель США упирал на якобы агрессивное поведение России, опасность, что Европа станет крайне зависима от российских энергоносителей, а Украина будет исключена из "игры". В ответ на этот "пасквиль" Шульгин в том же издании Telegraaf опубликовал позицию российской стороны по этому вопросу.

После этого баталии переместились на телевидение. В ответ на интервью американского посла глава российской дипмиссии разъяснил нидерландским журналистам, что проект "Северный поток-2" - сугубо коммерческий, от его реализации выиграют многие страны, а аргументы Хукстра несостоятельны. "Он использует надуманные геополитические предлоги для того, чтобы побудить голландцев и других западноевропейцев покупать дорогостоящий сжиженный газ из-за океана вместо дешевого трубопроводного из России", - отметили в посольстве РФ.

Согласно опросу, проведенному Telegraaf, 70 процентов ее читателей (опрошено было 2700 человек) считают, что "газ следует покупать там, где дешевле". Глава МИД Нидерландов Стеф Блок со своей стороны отметил, что "голландские компании вольны сами решать, участвовать или нет в проекте "Северный поток-2".

Напомним, "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его запуск ожидается до конца 2019 года. США не раз выступали с критикой в отношении строительства трубопровода.

Так, недавно американский посол в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения санкций со стороны Вашингтона в случае поддержки ими строительства газопровода. Бизнесмены восприняли эти послания как шантаж. На что Гренелл ответил, что его письма надо воспринимать "не как угрозу, а как ясное выражение политической позиции США". Тем не менее в МИД ФРГ посчитали это письмо провокацией.