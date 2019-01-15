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15.01.2019 08:57
Рубрика: В мире

Украинский военный предложил закончить конфликт в Донбассе "штурмом"

Текст: Юрий Когалов

Бывший участник боевых действий в Донбассе Виталий Аверин предложил властям Украины устроить "штурм", чтобы закончить конфликт. Об этом сообщает портал obozrevatel.com.

По его словам, ВСУ обладают достаточным ресурсом, чтобы вернуть регион под контроль Киева, а Минские соглашения, хлебные или новогодние перемирия ни к чему не приведут. "Надо как-то уже заканчивать эту войну… Много вариантов - тот же штурм. У нас армия сильная. Ресурса и людей хватит", - заявил Аверин.

Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости
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Что касается жителей Донбасса, не согласных с политикой Киева, то их бывший боевик предлагает переселить подальше, поскольку они никогда не сядут за один стол с теми, с кем воевали. "Люди, которые там находятся, их надо куда-то отправлять… да хоть на Мадагаскар", - заявил Аверин.

Между тем украинские силовики пять раз за последние сутки обстреляли территорию Луганской народной республики, несмотря на то, что контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о новом перемирии с 29 декабря. Как отметили в Народной милиции ЛНР, применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Это уже не первое нарушение перемирия, ранее сообщалось об обстрелах нескольких населенных пунктов ДНР и ЛНР.

Фото: REUTERS/Maksim Levin
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В то же время целая рота ВСУ отказалась выйти на позиции у линии соприкосновения в Донбассе. По данным Народной милиции ЛНР, военнослужащие объяснили свое решение тем, что "ждут ротации и хотят вернуться домой живыми".

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком, назвал конфликт на востоке Украины "недоразумением", с которым надо покончить. "Это недоразумение, иначе не назовешь, надо заканчивать... Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", - отметил Лукашенко.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине Обстановка на востоке Украины
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