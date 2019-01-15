В Германии аэропорты прекратили работу по призыву профсоюзов

В восьми крупнейших аэропортах Германии во вторник проходит предупредительная забастовка сотрудников сферы обеспечения безопасности. Профсоюзы распределили проведение акции на разное время, чтобы полностью не блокировать работу на местах. Тем не менее, порядка 220 тысяч пассажиров могут пострадать от отмены рейсов, сообщает радиостанция Deutsche Welle.

Объединение аэропортов предупредило о нарушениях для всего воздушного сообщения Германии в связи с забастовкой, которая началась в полночь по местному времени в аэропортах Гамбурга, Ганновера и Бремена. С 02:00 прекратили работу почти пять тысяч сотрудников по проверке билетов и багажа, а также по доставке грузов крупнейшего пересадочного узла во Франкфурте-на-Майне. В связи с нештатной ситуацией там отменили 570 из 1200 рейсов. По цепочке в течение вторника должны пройти забастовки в аэропортах Дрездена, Мюнхена, Лейпцига/Галле и Эрфурта.

Профсоюзы добиваются введения единой тарифной сетки для разных категорий работников сферы безопасности аэропортов. Этот показатель различается в зависимости от земли и характера деятельности. Речь идет о повышении оплаты труда для двадцати трех тысяч занятых в этой сфере. "Пока нам так и не представили разумного предложения по тарифам", - настаивает профсоюзный активист Петер Бремме.

Со своей стороны, работодатели, ассоциации туризма и предприниматели раскритиковали профсоюзы. Они считают неправильным перекладывать проблемы одной профессиональной группы на плечи сотен тысяч пассажиров и всей туристической индустрии Германии. Тем более, что это уже третья забастовка за короткое время.

В основном речь идет о внутренних рейсах, пояснили "РГ" в аэропорту Штутгарта. Однако, как оказалось, под раздачу попали и полеты на средние и дальние расстояния. Так, выпали рейсы в Дубаи. Перевозчики перенаправили в аэропорт Падерборн-Липштадт туристов, вылетавших в Египет, Марокко, Португалию и на Канарские острова.

В связи с забастовкой были отменены четыре рейса из Москвы во Франкфурт-на-Майне и обратно. Перевозчик информировал, что пассажиры будут отправлены последующими рейсами. В свою очередь, директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила, что забастовка сотрудников службы безопасности в немецких аэропортах не отразится на туристическом потоке из России. По ее словам, чартерные рейсы в Германию не летают. Кроме того, закончился высокий зимний сезон, в эту страну отправляется сравнительно мало туристов.