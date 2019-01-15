В МИД назвали неприемлемыми угрозы США из-за "Северного потока - 2"

Предупреждение немецким компания со стороны посла США о возможных санкциях из-за "Северного потока - 2" является неприемлемым, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Конечно, это неприемлемо, это не входит в обязанности посла, мягко говоря, а, по большому счету, им противоречит", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

По ее словам, это часть долгосрочной антироссийской программы, исторически направленной на сдерживание нашей страны.

Накануне стало известно, что две немецкие компании, участвующие в строительстве газопровода "Северный поток - 2", получили от посла США в ФРГ Ричарда Гренелла письма, в которых содержится предупреждение относительно сотрудничества с Россией в энергетическом секторе.

Нешуточная словесная баталия по поводу строительства газопровода разразилась и в Нидерландах. Послы России и США в этой стране обменялись мнениями на страницах местных СМИ.