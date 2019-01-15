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15.01.2019 10:47
Рубрика: Экономика

В МИД назвали неприемлемыми угрозы США из-за "Северного потока - 2"

Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Предупреждение немецким компания со стороны посла США о возможных санкциях из-за "Северного потока - 2" является неприемлемым, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Конечно, это неприемлемо, это не входит в обязанности посла, мягко говоря, а, по большому счету, им противоречит", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

В Берлине сочли провокацией угрозы посла США из-за "Северного потока-2"

По ее словам, это часть долгосрочной антироссийской программы, исторически направленной на сдерживание нашей страны.

Накануне стало известно, что две немецкие компании, участвующие в строительстве газопровода "Северный поток - 2", получили от посла США в ФРГ Ричарда Гренелла письма, в которых содержится предупреждение относительно сотрудничества с Россией в энергетическом секторе.

Нешуточная словесная баталия по поводу строительства газопровода разразилась и в Нидерландах. Послы России и США в этой стране обменялись мнениями на страницах местных СМИ.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"
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