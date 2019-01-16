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Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ представил Lada Vesta с 350-сильным двигателем

Текст: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов

В дизайн-центре АвтоВАЗа продемонстрировали новый болид Lada Vesta TCR.

Боевая Lada Vesta подготовлена специально для выступлений в самом топовом и скоростном классе российской серии кольцевых гонок - "Туринг".

Гоночный автомобиль получил обновленный внешний вид, изменился передний бампер, добавились воздухозаборники в капоте и другое.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Разработанный шеф-дизайнером АвтоВАЗа Стивом Маттином новый стиль подчеркивает Х-дизайн, стремительность, а также брутальность форм и линий, отмечает пресс-служба российского автогиганта.

Под капотом Lada Vesta TCR установлен 1,8-литровый мотор Renault M5P с алюминиевым блоком, который знаком по автомобилям Renault Megane RS и Alpine A110. Мощность силового агрегата доведена до 350 лошадиных сил, он работает в паре с обновленной секвентальной коробкой передач Sadev.

Ранее спортивная машина оснащалась 2,0-литровым чугунным двигателем Renault F4RT с аналогичной мощностью.

Изменилась и ходовая часть: перенастроено шасси, обновилась геометрия передней подвески, на смену полузависимой задней балке пришла независимая двухрычажная подвеска. Внедрена новая тормозная система, амортизаторы установлены шведской фирмы Öhlins, а вот каркас безопасности остался прежним.

Ранее "РГ" сообщала, что цена Lada Vesta Sport "перешагнет" психологический рубеж в 1 млн рублей и составит около 1 050 000 рублей.

Фото: Валерий Карташов
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости
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#Lada