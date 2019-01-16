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Рубрика: В мире

Более половины японцев одобрили возобновление китобойного промысла

Текст: Александр Ленин

Более половины японцев выступили за возобновление коммерческого промысла китов. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который провела телерадиокомпания NHK.

Около 56 процентов респондентов поддержали решение Токио выйти из Международной комиссии по промыслу китов (IWC) и возобновить добычу этих млекопитающих. При этом против решения японского кабмина выступили только 37 процентов опрошенных.

Фото: Евгений Мамаев/РГ
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Напомним, что в случае выхода из состава IWC Япония рискует потерять право на вылов китов в Антарктике по квоте в научных целях, однако сможет возобновить охоту на них в своих прибрежных водах и исключительной экономической зоне.

Мораторий на коммерческий китобойный промысел был наложен в 1986 году. Токио присоединился к решению IWC спустя два года.

Очевидно, что коммерческий вылов китов японскими рыбаками вызовет шквал критики со стороны мирового сообщества и ожесточенное противодействие экологов, которые активно борются за сохранение данного вида морских млекопитающих.

В мире Восточная Азия Япония Общество Природа
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