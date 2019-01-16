Более половины японцев одобрили возобновление китобойного промысла

Более половины японцев выступили за возобновление коммерческого промысла китов. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который провела телерадиокомпания NHK.

Около 56 процентов респондентов поддержали решение Токио выйти из Международной комиссии по промыслу китов (IWC) и возобновить добычу этих млекопитающих. При этом против решения японского кабмина выступили только 37 процентов опрошенных.

Напомним, что в случае выхода из состава IWC Япония рискует потерять право на вылов китов в Антарктике по квоте в научных целях, однако сможет возобновить охоту на них в своих прибрежных водах и исключительной экономической зоне.

Мораторий на коммерческий китобойный промысел был наложен в 1986 году. Токио присоединился к решению IWC спустя два года.

Очевидно, что коммерческий вылов китов японскими рыбаками вызовет шквал критики со стороны мирового сообщества и ожесточенное противодействие экологов, которые активно борются за сохранение данного вида морских млекопитающих.