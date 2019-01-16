Ирландские дипломаты посетят задержанного за шпионаж Уилана в среду

Посол или сотрудники посольства Ирландии в России уже в среду, 16 января, могут посетить задержанного за проведение шпионской акции Пола Уилана.

Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2018 года. Он напомнил, что к задержанному уже приходил посол США Джон Хантсман.

Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря, ему предъявлено обвинение в шпионаже. У него гражданство четырех стран: США, Великобритании, Ирландии и Канады.

Лавров также добавил, что очередной запрос на посещение поступил также от американских дипломатов.

Он напомнил российскую позицию относительно задержания Уилана и подчеркнул, что оно не связано с желанием произвести обмен на российских граждан.

По словам министра, у брата Уилана, который сейчас находится в России, нет претензий к его условиям содержания. Как сообщалось ранее, задержанный содержится в следственном изоляторе "Лефортово".