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16.01.2019 17:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин вручил премии города Москвы лучшим журналистам

Текст: Сергей Жуков
Фото: Сергей Куксин
В столичной мэрии сегодня чествовали лучших журналистов минувшего года. В лауреатах премии города Москвы - два редакционных коллектива и 14 сотрудников СМИ. Все получат премию в размере одного миллиона рублей.

Журналистов поздравил глава города Сергей Собянин. Он назвал медийную отрасль одной из важных и ведущих в столице. "По влиянию на все процессы, которые происходят в нашем городе и стране, и по количеству работающих вы превзошли уже, наверное, все крупнейшие города мира, - сказал мэр, обращаясь к лауреатам. - В Москве сосредоточены не только городские СМИ, но и большинство российских медиакомпаний. Работать здесь не просто, с одной стороны. С другой стороны, замечательно, что есть такой мощный информационный ресурс, когда все, что ты думаешь, все, что ты собираешься делать, журналисты своевременно и объективно могут донести до жителей города".

Минувший год, заметил Собянин, оказался насыщенным на события и информационные поводы: выборы президента страны и мэра Москвы, чемпионат мира по футболу. Поэтому журналистам было о чем писать, заметил градоначальник. И возложил большие надежды на год наступивший:

Фото: Юрий Лепский / РГ
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- Нас ждет активная предвыборная кампания в Мосгордуму. Пожалуй, это будут самые конкурентные выборы. СМИ не останутся в стороне. Кроме того, по-прежнему будем благоустраивать улицы , строить новые станции метро, дороги, школы, больницы.

Журналистские награды столичные власти присуждают с 2001 года. С тех пор уже отметили 248 представителей СМИ - с учетом "свежих" лауреатов. Размер премии год назад выросла в пять раз - с 200 тысяч рублей до миллиона рублей. В списке лауреатов этого года - 14 журналистов и коллективы двух газет: "Вечерняя Москва", в прошлом году отметившая 95 лет, и "Московский Комсомолец", который в этом году отпразднует вековой юбилей. В числе награжденных и обозреватель "Российской газеты" Ирина Краснопольская. Премию ей вручили за многолетний журналистский труд и публикации, посвященные вопросам развития городского здравоохранения. О медицине Ирина Григорьевна пишет с 1960-х годов. В нашей газете работает больше 20 лет. Пользуется авторитетом и у коллег, и у медиков. Может позвонить академикам и главным врачам ведущих клиник. И в момент получить нужный ей комментарий. Многие медики удостаиваются особой чести - приглашения от Краснопольской в гости. Дома, на уютной кухне, она часто угощает их своей фирменной фаршированной рыбой.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В профессиональной "копилке" Ирины Григорьевны - несколько наград. Например, в 2011 году она стала первым журналистом, которой вручили престижную медицинскую премию имени Бураковского. Есть у нее и Орден Дружбы, который она получила из рук президента России Владимира Путина.

И вот новое признание. Получая награду от правительства Москвы, Ирина Краснопольская пожелала здоровья, призвала читать "Российскую газету" и поставила всем диагноз. "Все присутствующие в зале и не только страдают одним заболеванием: зависимостью от медицины и медицинской помощи, - сказала она. - И поэтому всем нам важно, чтобы медицина была на высоте, особенно московская. Она всегда была по-настоящему столичной, признана в мире и дай бог, чтобы оставалась такой и дальше".

Конкретно

Кто стал лауреатом премии города Москвы в области журналистики по итогам 2018 года:

- Специальный корреспондент "ТВ Центр" Юлия Богоманшина;

- Обозреватель отдела неделовых новостей редакции газеты "Коммерсант" Иван Буранов;

- Главный продюсер телеканала "Москва 24" Алексей Вершинин;

- Ведущий программы "Вести-Москва" службы выпуска информационных программ дирекции информационной программы "Вести" филиала ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" Михаил Зеленский;

- Корреспондент группы "Новости Москвы" редакции политической и общественной информации ФГУП "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Карина Камалова;

- Заместитель главного редактора агентства ТАСС Георгий Каптелин;

- Заместитель главного редактора агентства ТАСС Дарья Пенчилова;

- Специальный корреспондент дирекции информационных программ "Первого канала" Илья Костин;

- Обозреватель отдела науки и образования "Российской газеты" Ирина Краснопольская;

- Главный редактор службы политической информации агентства "Интерфакс" Алексей Мешков;

- Корреспондент телеканала "Москва 24" Никита Пименов;

- Редактор отдела московских новостей радио, сайта и газеты "Комсомольской правды" Елена Попова;

- Парламентский корреспондент отдела политики и финансов службы информационного агентства "Москва Медиа" Анастасия Степичева;

- Корреспондент телекомпании "НТВ" Иван Трушкин;

- Коллектив редакции газеты "Вечерняя Москва";

- Коллектив редакции газеты "Московский Комсомолец".

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