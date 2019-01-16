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16.01.2019 08:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кремль исключил вероятность вредящего жителям Курил договора с Японией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что договор с Японией не должен навредить живущим на Курилах россиянам. По его словам, лидеры России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ пришли к решению искать "формулировку, которая устроит народы двух стран".

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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"Не может и речи идти о том, чтобы был нанесен какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил", - цитирует Пескова газета "АиФ". "Это абсурдно, что две страны не имеют мирного договора, это сдерживает развитие наших двусторонних отношений. Поэтому заключить его нужно", - добавил Песков.

Ранее правительство Японии дало понять, что собирается активизировать диалог по заключению мирного договора с РФ. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что в нынешнем году настанет решающий момент в диалоге с Москвой, и предложил поставить точку в указанном вопросе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ 14 ноября прошлого года на встрече в Сингапуре договорились ускорить диалог по вопросу заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

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