Кремль исключил вероятность вредящего жителям Курил договора с Японией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что договор с Японией не должен навредить живущим на Курилах россиянам. По его словам, лидеры России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ пришли к решению искать "формулировку, которая устроит народы двух стран".

"Не может и речи идти о том, чтобы был нанесен какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил", - цитирует Пескова газета "АиФ". "Это абсурдно, что две страны не имеют мирного договора, это сдерживает развитие наших двусторонних отношений. Поэтому заключить его нужно", - добавил Песков.

Ранее правительство Японии дало понять, что собирается активизировать диалог по заключению мирного договора с РФ. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что в нынешнем году настанет решающий момент в диалоге с Москвой, и предложил поставить точку в указанном вопросе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ 14 ноября прошлого года на встрече в Сингапуре договорились ускорить диалог по вопросу заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.