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16.01.2019 15:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

До пяти возросло число раненных на химзаводе в Ленобласти

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Пять человек доставлены в Кингисеппскую межрайонную больницу после взрыва на заводе "Полипласт", сообщила главный врач учреждения Зинаида Прохорова.

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По словам Прохоровой, двое человек госпитализированы с осколочными ранениями от кирпичей и битого стекла, еще трое отпущены на домашнее лечение.

Напомним, взрыв на заводе "Полипласт" произошел около 11.20, когда большинство сотрудников предприятия были в столовой. На селитру, находившуюся в цехе, попала искра от электропилы. В результате происшествия половина двухэтажного цеха площадью порядка 600 квадратных метров была уничтожена взрывом.

Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение техники безопасности на взрывоопасных объектах".

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