До пяти возросло число раненных на химзаводе в Ленобласти

Момент взрыва на заводе в Кингисеппе попал на видео 💥 pic.twitter.com/ZwISv0xb5J — 78 | НОВОСТИ (@good78news) 16 января 2019 г.

Пять человек доставлены в Кингисеппскую межрайонную больницу после взрыва на заводе "Полипласт", сообщила главный врач учреждения Зинаида Прохорова.

По словам Прохоровой, двое человек госпитализированы с осколочными ранениями от кирпичей и битого стекла, еще трое отпущены на домашнее лечение.

Напомним, взрыв на заводе "Полипласт" произошел около 11.20, когда большинство сотрудников предприятия были в столовой. На селитру, находившуюся в цехе, попала искра от электропилы. В результате происшествия половина двухэтажного цеха площадью порядка 600 квадратных метров была уничтожена взрывом.

Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение техники безопасности на взрывоопасных объектах".