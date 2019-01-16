До пяти возросло число раненных на химзаводе в Ленобласти

Момент взрыва на заводе в Кингисеппе попал на видео 💥 pic.twitter.com/ZwISv0xb5J— 78 | НОВОСТИ (@good78news) 16 января 2019 г.
Пять человек доставлены в Кингисеппскую межрайонную больницу после взрыва на заводе "Полипласт", сообщила главный врач учреждения Зинаида Прохорова.
По словам Прохоровой, двое человек госпитализированы с осколочными ранениями от кирпичей и битого стекла, еще трое отпущены на домашнее лечение.
Напомним, взрыв на заводе "Полипласт" произошел около 11.20, когда большинство сотрудников предприятия были в столовой. На селитру, находившуюся в цехе, попала искра от электропилы. В результате происшествия половина двухэтажного цеха площадью порядка 600 квадратных метров была уничтожена взрывом.
Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение техники безопасности на взрывоопасных объектах".
На заводе в Кингисеппе прогремел взрыв.https://t.co/y5oZNobmv5 pic.twitter.com/QrsDtl5MOq— ПетербургскийДневник (@dnevnikspb) 16 января 2019 г.