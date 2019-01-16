В Ленобласти возбуждено дело по факту взрыва на химзаводе

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах" в связи со взрывом на заводе "Полипласт", сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, также сотрудники регионального СК выехали в больницу, чтобы пообщаться с пострадавшими.

Напомним, в результате взрыва на заводе "Полипласт" травмы получили четыре человека.

Сам взрыв произошел в цехе, где хранилась селитра. По предварительным данным, причиной стало попадание искры.

В результате взрыва половина двухэтажного здания оказалась полностью разрушенной.