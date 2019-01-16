В Ленобласти возбуждено дело по факту взрыва на химзаводе

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах" в связи со взрывом на заводе "Полипласт", сообщает пресс-служба ведомства.
Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, также сотрудники регионального СК выехали в больницу, чтобы пообщаться с пострадавшими.
Напомним, в результате взрыва на заводе "Полипласт" травмы получили четыре человека.
Сам взрыв произошел в цехе, где хранилась селитра. По предварительным данным, причиной стало попадание искры.
В результате взрыва половина двухэтажного здания оказалась полностью разрушенной.
На заводе в Кингисеппе прогремел взрыв.https://t.co/y5oZNobmv5 pic.twitter.com/QrsDtl5MOq— ПетербургскийДневник (@dnevnikspb) 16 января 2019 г.
Момент взрыва на заводе в Кингисеппе попал на видео 💥 pic.twitter.com/ZwISv0xb5J— 78 | НОВОСТИ (@good78news) 16 января 2019 г.