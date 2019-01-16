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16.01.2019 14:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Открыт счет помощи пострадавшим при взрыве жилого дома в Шахтах

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)

Пострадавшим при взрыве бытового газа в девятиэтажном доме в Шахтах можно оказать помощь, перечислив денежные средства на специальный счет. Реквизиты счета размещены на сайте мэрии. Об этом "РГ" сообщили в администрации города.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
Опознаны тела всех погибших при взрыве газа в Шахтах

Напомним, жертвами произошедшей в минувший понедельник трагедии стали пять человек, проживавшие на девятом и восьмом этажах многоэтажки. Трое погибших – 46-летние мужчина и женщина, а также 23-летняя девушка – члены одной семьи. Кроме того погибли преподаватель местного колледжа и мать двухлетней девочки. Самого ребенка и ее мужа удалось спасти – они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Большинство квартир, так или иначе, пострадали, у многих жильцов выбиты стекла и двери, сильно покорежены два автомобиля, которые были припаркованы под домом. Около 30 человек сейчас временно проживают в шахтинской гостинице, так как в свои жилища их еще не пускают. Другие находятся у родственников. Еще три человека госпитализированы.

Городские власти пообещали оказать пострадавшим помощь от 200 до 600 тысяч рублей. По миллиону рублей выделят семьям погибших.

Реквизиты

Основание платежа: Перечисление денежных средств семьям, пострадавшим в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме по улице Хабарова, 16, г. Шахты, Ростовской области. Реквизиты для перечислений: наименование банка - МКБ "Дон-Тексбанк" ООО; к/с 30101810500000000718 в РКЦ Шахты; БИК: 046014718; ИНН/КПП: 6155017417/615501001; р/с: 47422810600000000020.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Взрывы газа в домах
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