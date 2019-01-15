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15.01.2019 12:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Помощь медиков потребовалась еще двум жильцам рухнувшего в Шахтах дома

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)

Госпитализирована еще одна жительница многоэтажного дома в Шахтах, где в понедельник произошел взрыв газа. Об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская на заседании оперативного штаба по оказанию помощи пострадавшим в ЧП.

В Брянской области в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие

Пожилой женщины стало плохо. Еще один человек - инвалид-колясочник, проживавший в нем, помещен в дом сестринского ухода. Во врачебной помощи он не нуждается.

Вчера медики осмотрели всех жильцов многоэтажки. Еще утром были госпитализированы двухлетняя девочка и ее отец.

- Ночь девочка провела спокойно, с ней бабушка. Ее состояние ближе к средней тяжести, но удовлетворительное, - рассказали в минздраве региона.

Отец ребенка также получил травмы средней тяжести. Его состояние стабильное. Пятерым пострадавшим, которых достали из-под завалов, была оказана амбулаторная медицинская помощь.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Взрывы газа в домах
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