Помощь медиков потребовалась еще двум жильцам рухнувшего в Шахтах дома

Госпитализирована еще одна жительница многоэтажного дома в Шахтах, где в понедельник произошел взрыв газа. Об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская на заседании оперативного штаба по оказанию помощи пострадавшим в ЧП.

Пожилой женщины стало плохо. Еще один человек - инвалид-колясочник, проживавший в нем, помещен в дом сестринского ухода. Во врачебной помощи он не нуждается.

Вчера медики осмотрели всех жильцов многоэтажки. Еще утром были госпитализированы двухлетняя девочка и ее отец.

- Ночь девочка провела спокойно, с ней бабушка. Ее состояние ближе к средней тяжести, но удовлетворительное, - рассказали в минздраве региона.

Отец ребенка также получил травмы средней тяжести. Его состояние стабильное. Пятерым пострадавшим, которых достали из-под завалов, была оказана амбулаторная медицинская помощь.