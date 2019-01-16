Путин поручил кабмину помочь пострадавшим при взрыве в Шахтах

Владимир Путин поручил главе МЧС и правительству проследить за тем, чтобы жильцы пострадавшего от взрыва дома в Шахтах в Ростовской области получили все выплаты в полном объеме.

"По Шахтам, конечно, все нужно довести до конца - проследить, чтобы люди получили все средства, которые причитаются по закону, поддержать", - заявил президент на совещании с членами правительства РФ.

Он также уточнил, что губернатор Ростовской области Василий Голубев держит этот вопрос на контроле. Но Путин еще раз подчеркнул, что правительство должно

оказывать все необходимое содействие.

Взрыв газа в девятиэтажном жилом доме в Шахтах произошел утром 14 января. Погибли пять человек.