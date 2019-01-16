Свердловским бюджетникам пообещали повысить зарплату

Заработная плата мэра Екатеринбурга и ряда чиновников городской администрации все-таки может быть повышена. Должны подрасти и зарплаты в бюджетной сфере в целом. Об этом заявил журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, ранее депутаты гордумы намеревались на 30-40 процентов поднять жалование сотрудника мэрии, но столкнулись с резкой критикой такого решения и отменили его. Вместо этого заработная плата чиновников была проиндексирована на 4,3 процента.

Глава Среднего Урала поддержал ранее принятое решение о повышении и пояснил, зачем это нужно: так устроено законодательство, что вслед за зарплатой мэра растет оклад специалистов. Иначе надо менять массу нормативных документов, в том числе и на федеральном уровне.

Он уточнил, что повышение окладов необходимо для привлечения в мэрию высококвалифицированных специалистов, а также для профилактики взяточничества. Иначе за зарплату в 15-20 тысяч рублей на ответственную должность, где подпись может стоить более ста миллионов рублей, придут работать совсем не те люди, что нужны.

- Мы продолжим работу в этом направлении, чтобы улучшить финансирование не только администрации, но и всей бюджетной сферы, чтобы это было синхронно и не резало глаз, - подчеркнул губернатор.