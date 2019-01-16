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Рианна пытается засудить отца за использование их фамилии

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    16.01.2019, 15:35
Текст:   Олег Усков

Масштабная американская актриса и певица Рианна (Робин Рианна Фенти) подала во вторник в суд на собственного отца, обвиняя родителя в мошенничестве и финансовой нечистоплотности.

Как уточняет Variety, тридцатилетняя артистка вменяет отцу, что тот получил миллионы, незаконно используя название бренда дочери Fenty, который с ней "ассоциируется".

А именно: Рональд Фанти создал компанию по поиску талантов Fenty Entertainment. И хотя Рианна, владеющая брендами Fenty Beauty и Savage x Fenty, неоднократно просила его не использовать в названии их фамилию, Фенти-старший ее просьбу презрел.

Фото: REUTERS/ Mike Segar
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Более того, отец в своих рекламных зазывах всячески напирал на связь его компании с Рианной, обманом привлекая инвесторов. Продолжив усугублять, он попытался зарегистрировать товарный знак Fenty для своей сети курортных отелей. Притом, что у самой Рианны такая уже есть.

А в довершении бесчинств ловкий папаша начал вести переговоры о гастрольном туре дочери по Латинской Америке. О котором дочь ни сном ни духом.

Поданным иском (скан документа доступен на сайте издания) сторона Рианны намерена пресечь дальнейшее проституирование отца и его делового партнера на славе и имени дочери и запретить уже им незаконно ее представлять, а также другими путями "вторгаться в ее частную жизнь".

Рианна родилась в 1988-м на Барбадосе, в шестнадцать лет переехала в США - чтобы начать карьеру певицы. В 2005-м выпустила дебютную работу - Music of the Sun, вскоре став одной из самых продаваемых певиц всех времен и самой молодой исполнительницей в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить "горячую сотню" журнала.

Как актриса снялась в фантастическом боевике "Морской бой", в триквеле "Добейся успеха", сериалах "Возлюби ближнего своего", "Мотель Бейтсов", "Доктор Кен", фильмах "Валериан и город тысячи планет" и "женском спин-оффе" "8 подруг Оушена".

Ранее сообщалось, что на малой родине Рианны, был застрелен ее брат.

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