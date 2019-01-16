Совет Федерации почтил память погибших в Магнитогорске и Шахтах

Совет Федерации начал первое заседание весенней сессии с минуты молчания в память о погибших при взрывах в Магнитогорске и Шахтах.

Минута молчания была объявлена председателем палаты Валентиной Матвиенко.

"Безвременно оборвались жизни людей, многие получили тяжелые травмы, особенно горько осознавать, что жертвами стали дети, чья жизнь только начиналась, - сказала она. - Выражаем соболезнования родным и близким, прошу почтить память погибших минутой молчания".

Взрыв бытового газа в Магнитогорске произошел утром 31 декабря 2018 года. Жертвами трагедии стали 39 человек.

14 января в г. Шахты Ростовской области в результате взрыва газа были разрушены два верхних этажа жилого дома. Из-под завалов извлечены тела пяти погибших. Сегодня в городе объявлен день траура.