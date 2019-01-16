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16.01.2019 17:40
Рубрика: Спорт

"Спартак" одержал разгромную победу в первом матче года

Текст: Данила Жиляев
Московский "Спартак" в первом матче года одержал разгромную победу. В контрольной игре на сборах в Дубае "красно-белые" победили ташкентский "Локомотив" 5:2.
Фото: @fcsm_official/Twitter.com Фото: @fcsm_official/Twitter.com
Фото: @fcsm_official/Twitter.com
Фото: Официальный сайт "Крыльев Советов"
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На эту встречу главный тренер москвичей Олег Кононов ожидаемо выставил "смешанный" состав - на поле вышли как игроки основы, так и новички, и недавние резервисты. Обратило на себя внимание отсутствие в заявке капитана Дениса Глушакова, а также Зе Луиша. Но, как сообщает пресс-служба клуба, причина их отсутствия заключается исключительно в профилактике, а серьезных травм у них нет.

Впервые за долгое время место в воротах занял Александр Селихов, полгода восстанавливавшийся после разрыва ахиллова сухожилия. Кроме того, с первых минут на поле вышел 20-летний защитник Леонид Миронов - он разбавил уже привычную болельщикам линию обороны, которую, кроме него, составили Николай Рассказов, Георгий Джикия и Дмитрий Комбаров.

Из других новичков стоит отметить Аяза Гулиева, также оказавшегося в старте. Он, впрочем, новичок весьма условный: Гулиев является воспитанником "Спартака", в прошлом году он покинул команду, а недавно вернулся в стан "красно-белых" - он был приобретен у "Ростова".

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Уже на исходе первых 20 минут встречи счет был 2:2. Сначала в составе "Спартака" отличился Александр Ташаев, но после "красно-белые" пропустили дважды. Точным ударом Джамшид Искендеров сравнял счет, а затем грубо ошибся Миронов, и контратака команды из Ташкента завершилась голом Тимурходжи Абдухаликова.

Этот мяч, однако, оказался для узбекских "железнодорожников" последним. "Спартак" же вскоре отыгрался с пенальти, причем реализовал его Миронов. Изначально к "точке" подошел Луис Адриано, но защитник уговорил бразильца уступить ему право пробить - очевидно, желал реабилитироваться за допущенную ранее оплошность. Это ему удалось сполна.

Но и Адриано без своего гола не остался: на 32-й минуте он вывел "Спартак" вперед, и счет 3:2 сохранился до перерыва. А во втором тайме еще по мячу забили Лоренсо Мельгарехо и новичок команды Максим Глушенков.

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