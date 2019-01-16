Неожиданную угрозу для Антарктиды нашли в космосе

Международная команда ученых получила доказательства того, что климатическая система нашей планеты тесно связана с вращением Земли.

Об открытии рассказывается на сайте Университета Висконсин-Мэдисон (США). Авторы исследования утверждают, что антарктический лед может быть уничтожен в результате одного-двух климатических ударов.

По их мнению, на состояние Антарктического ледяного щита влияет изменение наклона оси вращения Земли. К такому выводу ученых привел анализ геологических данных за последние 34 миллиона лет, которые были сопоставлены с данными об астрономическом движении Земли.

Было установлено, что изменения осевого наклона нашей планеты приводят к значительным последствиям для Антарктического ледяного щита. В частности, влияют на километровую толщину льда, который содержит огромные объемы воды. Если он растает, то резко поднимется уровень Мирового океана, что приведет к изменению береговых линий по всей планете.

Изменения орбиты Земли при вращении вокруг Солнца и циклические изменения наклона земной оси влияют на распределение солнечного света. Именно этим авторы работы объясняют начало последних ледниковых периодов.

"Наше исследование показало, что Антарктический ледяной щит уязвим для таяния, - говорит соавтор работы профессор Стивен Мейерс. - Все потому, что климат чувствительно реагирует на изменения объема солнечного излучения при астрономическом движении Земли".