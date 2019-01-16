Новости

Путин поручил Силуанову и Набиуллиной следить за инфляцией 15:54
IBSF дисквалифицировала троих российских бобслеистов 15:53
Определено влияние на здоровье чая из обычной воды и бутилированной 15:50
ЦБ дал прогноз по инфляции в первом квартале 2019 года 15:46
В Югре сгорел жилой дом 15:45
Продажи Lada в странах Евросоюза упали 15:42
Росстат посчитал рост коммунальных платежей 15:38
Бундестаг предлагают реформировать 15:36
Рианна пытается засудить отца за использование их фамилии 15:35
Пассажиры связали скотчем дебошира на рейсе Бангкок - Новосибирск 15:32
В Британии обнаружили 4000-летний крематорий 15:26
Неожиданную угрозу для Антарктиды нашли в космосе 15:25
В африканском порту умер капитан мурманского судна "Виктор Ткачев" 15:24
В сирийском Манбидже девять человек погибли от мощного взрыва 15:22
До пяти возросло число раненных на химзаводе в Ленобласти 15:18
СК возбудил дела по фактам нападения на российских дипломатов на Украине 15:13
Лавров: Дружба России и Китая не направлена против третьей страны 15:01
В Москве женщина сняла в банке 5 миллионов и пропала 15:00
Испанская полиция задержала мэров двух городов за общественные беспорядки 15:00
В Забайкалье больница заплатит родственникам умершей роженицы 14:58
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности 14:52
Беспилотник с дальностью полета до 300 км поступит в МЧС Беларуси 14:49
В Волгограде первоклашек начали кормить бесплатными завтраками 14:47
Вышел первый тизер третьего "Джона Уика" с Киану Ривзом 14:45
На мясокомбинате в Астрахани произошел пожар 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
16.01.2019 15:25
Рубрика: Общество

Неожиданную угрозу для Антарктиды нашли в космосе

Текст: Денис Передельский
Фото: Richard Levy of New Zealand's GNS Science and Victoria University of Wellington Фото: Richard Levy of New Zealand's GNS Science and Victoria University of Wellington
Фото: Richard Levy of New Zealand's GNS Science and Victoria University of Wellington

Международная команда ученых получила доказательства того, что климатическая система нашей планеты тесно связана с вращением Земли.

Об открытии рассказывается на сайте Университета Висконсин-Мэдисон (США). Авторы исследования утверждают, что антарктический лед может быть уничтожен в результате одного-двух климатических ударов.

Фото: OzGrav ARC Centre of Excellence
В Млечном Пути нашли черную дыру-невидимку

По их мнению, на состояние Антарктического ледяного щита влияет изменение наклона оси вращения Земли. К такому выводу ученых привел анализ геологических данных за последние 34 миллиона лет, которые были сопоставлены с данными об астрономическом движении Земли.

Было установлено, что изменения осевого наклона нашей планеты приводят к значительным последствиям для Антарктического ледяного щита. В частности, влияют на километровую толщину льда, который содержит огромные объемы воды. Если он растает, то резко поднимется уровень Мирового океана, что приведет к изменению береговых линий по всей планете.

Изменения орбиты Земли при вращении вокруг Солнца и циклические изменения наклона земной оси влияют на распределение солнечного света. Именно этим авторы работы объясняют начало последних ледниковых периодов.

"Наше исследование показало, что Антарктический ледяной щит уязвим для таяния, - говорит соавтор работы профессор Стивен Мейерс. - Все потому, что климат чувствительно реагирует на изменения объема солнечного излучения при астрономическом движении Земли".

В истории рождения Вселенной нашли загадочную субстанцию
Сибирские ученые изучат "нежное" бурение для поисков воды на Луне
Общество Наука Общество Космос Общество Природа В мире Антарктида Филиалы РГ Столица
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержан боевик, готовивший покушение на Путина в Сербии
Чубайс назвал Россию одной из самых энергорасточительных стран
В ЛНР заявили об угрозе взрыва военными ВСУ водохранилища в Донбассе
Герман Греф увидел в цифровизации средство борьбы с коррупцией
ФСИН: Улюкаева не переводили в VIP-палату