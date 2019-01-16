В "Гриффинах" больше не будут шутить про геев

Неполиткорректный мультсериал "Гриффины" отказался от шуток про ЛГБТ.

Провокационное шоу, редко упускающее шанс пройтись почти по всем известным человечеству запретным темам, по словам его создателя Сета Макфарлейна, больше не будет отпускать шутки в сторону ЛГБТ-сообщества, т.к. это "больше неприемлемо".

Как сообщает THR, в одном из недавних эпизодов Питер Гриффин, общаясь с мультяшным Дональдом Трампом, подчеркнул, что они "сворачивают" абсолютно любые шутки по отношению к гей-сообществу.

Обновление идеологии сериала подтвердили исполнительные продюсеры Алек Салкин и Ричард Аппель, подчеркнув, что на них никто не давил и это их добровольное решение. Они также добавили, что если раньше это было действительно забавно, то сейчас это выглядит неуместно и уже не так весело, как раньше.

Действия создателей шоу-ветерана вполне объяснимы, учитывая массовые проблемы и требования извинений от самых маститых кинодеятелей из-за "неполиткорректных" шуток, как в случаях с комиком Кевином Хартом и режиссером Джеймсом Ганном.