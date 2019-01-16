Журналист Goal.com: Головин перешел в "Монако" в наихудший момент

Когда Александр Головин переходил из ЦСКА в "Монако" за рекордные для монегасков 30 миллионов евро, казалось, совсем скоро он станет лидером новой команды. Болельщики клуба из Монте-Карло сравнивали его с Хамесом Родригесом и называли чуть ли не самым одаренным футболистом Европы.

Но старт карьеры в "Монако" у Головина не задался. Тому виной и травмы, смена тренера, четырехматчевая дисквалификация из-за удаления во встрече с "Лионом". Сможет ли россиянин проявить себя во второй части сезона - большой вопрос.

Своими впечатлениями об игре Головина и его перспективах в "Монако" с "РГ" поделился журналист портала Goal.com Наим Бенеддра, специализирующийся на французском футболе.

О первых шести месяцах Головина в "Монако"

- Пока Александр оставил о себе двоякое впечатление. Не скрою: мы ждали от него большего. Все-таки за него заплатили большие деньги, он был лидером ЦСКА и здорово проявил себя на чемпионате мира. Его игра за "Монако" пока оставляет желать лучшего. Об этом говорит и статистика: ни одного мяча за полгода. Но Головина нельзя назвать худшим футболистом команды в этом сезоне. А в некоторых матчах он показывал класс. Особенно в работе с мячом.

Об адаптации к французскому чемпионату

- Он все еще привыкает к новому чемпионату и своим партнерам. Ему нужно как можно скорее выучить язык. Александр не знает иностранных языков, оттого ему сложнее общаться с одноклубниками. Как только ему удастся решить эту проблему, все будет намного легче.

О причинах не самой удачной игры в первое полгода

- Мне кажется, здесь есть три причины. Первая - у Александра не было опыта игры за рубежом. Это влечет за собой определенные проблемы на старте. Вторая - травмы. С момента перехода в "Монако" он получил пару повреждений и был дисквалифицирован на четыре матча из-за удаления. Конечно, это помешало его прогрессу. Наконец, не так просто проявить себя в команде, у которой есть очевидные проблемы. Головин оказался в "Монако" в наихудший момент.

О переменах в "Монако" с приходом Тьерри Анри

- Я не вижу прогресса у "Монако" после прихода Анри. Скорее, команда даже чуть сбавила. Новому тренеру немножко не повезло еще и с травмами ведущих игроков. Плюс к тому же он пока учится быть главным. Анри еще окончательно не определился с тактикой. Да, в последних матчах "Монако" чуть прибавил, но общий уровень оставляет желать лучшего.

О связке Сеска Фабрегаса и Головина

- Сеск может здорово помочь Головину. Это видно было по матчу с "Марселем". Александр действовал чуть выше Рони Лопеша, а Фабрегас вел игру в середине. Даже когда испанец опускается в оборону, он продолжает помогать атаке. У меня нет сомнений: от перехода Сеска в "Монако" Головин только выиграет. Тем более, что по позиции они не являются конкурентами.

О вере Анри в Головина

- При Анри Головин почти всегда выходит в стартовом составе. Если он не травмирован, то наверняка выйдет с первых минут. Даже несмотря на не самую лучшую игру, Головин пользуется доверием тренера. Я бы даже сказал, что француз намерен в будущем строить игру "Монако" вокруг Головина. Что касается реакции Анри на промах полузащитника в матче с "Марселем", то ничего страшного не произошло. Любой тренер будет недоволен, если его футболист не забил из выгодной позиции. Но поверьте: Анри быстро об этом забыл. Особенно с учетом того, что в целом Головин неплохо смотрелся в той встрече.

О критике Головина со стороны ряда болельщиков "Монако"

- Если честно, я не слежу за тем, что пишут болельщики в форумах в интернете. Головина критикуют не больше, чем остальных игроков "Монако". После первой части сезона больше вопросов к Камилю Глику, Жемерсону и Джибрилю Сидибе. К Александру болельщики и журналисты чуть снисходительнее. Все понимают, что он только перешел в "Монако" и ему нужно время. Как оно необходимо было в Александру Мостовому и Дмитрию Сычеву. Но ему нужно как можно быстрее начать проявлять себя.

О вероятности ухода Головина в случае вылета "Монако" во второй дивизион

- Мне кажется, на этот вопрос лучше ответят российские журналисты и болельщики. Вы ведь лучше знаете характер Александра, его менталитет. По тому, что я видел и слышал, Головин просто так не сдается. Он очень дисциплинированный парень. Несколько месяцев назад я говорил с Виктором Онопко, и он сказал, что Александра уважали не только его партнеры, но и тренеры. Головину нужно набраться терпения. И работать. Что будет дальше - посмотрим.