Мадуро пообещал отправить в тюрьму организаторов протестов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пригрозил организаторам антиправительственных митингов тюремным заключением. По его словам, власти заботятся о безопасности в стране, которой вредят насильственные протесты.

"Пусть в отношении тех, кто попытается протестовать, будут быстро применять закон для того, чтобы отправлять их в тюрьму", - цитирует Мадуро радио Union Radio.

Между тем на 23 января в Венесуэле запланирована акция протеста оппозиции, несогласной с началом второго президентского срока Мадуро до 2025 года.

Николас Мадуро официально вступил в должность президента Венесуэлы после победы на выборах, которые состоялись в мае прошлого года. Политику предстоит руководить страной как минимум до 2025 года. Мадуро занимает свой пост на фоне ожесточенной критики в свой адрес со стороны Запада.

Венесуэльская оппозиция так и не признала легитимность состоявшихся выборов. Главный аргумент сводится к тому, что власти не смогли гарантировать прозрачность и демократичность голосования.