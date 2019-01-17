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17.01.2019 13:25
Рубрика: В мире

МИД РФ назвал "грязными" президентские выборы на Украине

Текст: Юрий Когалов
Начавшаяся на Украине избирательная кампания может стать самой "грязной" и "скандальной" за всю историю страны. В попытке удержать власть Киев принимает откровенно антидемократические решения. Такое мнение выразили в министерстве иностранных дел РФ.
Фото: Стрингер/РИА Новости Фото: Стрингер/РИА Новости
Фото: Стрингер/РИА Новости

"В целом нынешняя избирательная кампания имеет все шансы стать наиболее грязной и скандальной за всю историю современной Украины. В своем стремлении любыми способами "удержаться на плаву" действующее руководство "незалежной" переходит все границы, принимая откровенно антидемократические, антинародные решения", - отметили на Смоленской площади.

Фото: iStock
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В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что Киев принял решение закрыть избирательные участки в украинских дипломатических и консульских учреждениях в РФ. Делается это под предлогом того, что украинцы "могут стать объектами "провокаций и репрессий" со стороны российских спецслужб".

"В реальности киевский режим явно боится своих граждан, особенно тех, кто был вынужден покинуть страну из-за деградирующего экономического положения и нарушения их политических, религиозных, языковых, образовательных и культурных прав и свобод", - отметили в МИД.

По мнению представителей дипведомства, лишение граждан Украины возможности голосовать говорит о слабости президента Петра Порошенко, его неспособности выполнить свои обещания, вывести страну из кризиса, навести элементарный порядок. В МИД также обратили внимание на стремление Киева не допустить российских наблюдателей на выборы, которые должны пройти 31 марта. "Создается впечатление, что властям есть что скрывать", - отметили на Смоленской площади.

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Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич уже обратил внимание главы Бюро по правам человека ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир и действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака на эту дискриминацию. "Бюро приглашало все государства-участники командировать своих экспертов, специалистов для участия в этой миссии, без всяких ограничений. Регистрация всех желающих продолжится", - рассказал Лукашевич о позиции Гисладоттир, с которой ему удалось обсудить этот вопрос.

Между тем ЦИК Украины зарегистрировал уже восемь кандидатов на пост президента страны. Желающие побороться за должность главы украинского государства должны подать документы на регистрацию до 3 февраля.

На данный момент лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, является партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. На втором месте - комик Владимир Зеленский. Действующий глава государства Петр Порошенко лишь пятый.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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