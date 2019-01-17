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Рубрика: Власть

Пушков заявил о неизбежности выхода США из договора ДРСМД

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков заявил о том, что судьба Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) решена. Такой вывод член Совета Федерации сделал из-за объявления Соединенными Штатами даты выхода из ДРСМД.

"США от своего не отступятся. Хуже ясности только иллюзии", - отметил Пушков в Twitter.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон назвала второе февраля днем приостановления обязательств США по ДРСМД. Она добавила, что у России будет еще полгода перед окончательным выходом Соединенных Штатов из договора.

Напомним, Договор о ракетах средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США и подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не намерены соблюдать Договор, поскольку якобы Россия нарушает существующие договоренности. Правда, американский лидер отметил, что Штаты могут остаться в нем, если Россия и Китай будут готовы заключить новое соглашение с американцами. В противном случае США оставляют за собой право начать разработку новых типов вооружений. В МИДе неоднократно подчеркивали, что Россия не намерена следовать ультиматумам США.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что выход США из ДРСМД будет иметь самые тяжелые последствия. По его словам, такой шаг заметно ослабит региональную и глобальную безопасность.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Законодательная власть Совет Федерации Выход США из договора о РСМД Россия и США
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