Путина ждет особый подарок в Сербии - щенок редкой породы

Президент Сербии Александр Вучич приготовил своему российскому коллеге - Владимиру Путину, прибывающему сегодня с официальным визитом в Белград, особый подарок, за которым придется следить и ухаживать. Речь идет о щенке редкой балканской породы.

"Трехмесячный щенок шарпланинской овчарки имеет отличную родословную, известную на семь поколений назад. Это самая старая автохтонная порода и, как известно, Путин предпочитает их", - сообщил изданию Blic источник из окружения Александра Вучича.

Между тем в преддверии визита в Белград Владимир Путин дал интервью сербской газете "Политика", подчеркнув в нем: "В основе добрых отношений России и Сербии лежит многовековая искренняя дружба наших народов, духовное и культурное родство, общие страницы истории, в том числе героическая борьба против нацизма в годы Второй мировой войны. И в новом, XXI веке, мы бережно храним и развиваем бесценные традиции доверия и сотрудничества".

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, к визиту подготовлен "достаточно увесистый пакет документов", состоящий более чем из двадцати межведомственных, межгосударственных и многих коммерческих соглашений.

"Этот пакет документов охватывает практически все сферы совместной деятельности России и Сербии: это и внешняя политика, и энергетика, промышленная кооперация, железнодорожная инфраструктура, социальная защита, образование, цифровые технологии, инновации, исследования космического пространства и так далее", - подчеркнул Ушаков.

Известно, что 17 января в аэропорту Белграда в районе 14:00 (по Мск) президента России Владимира Путина встретит глава Сербии Александр Вучич. Затем они отправятся к Мемориалу освободителям Белграда, где состоится церемония совместного возложения венков к памятнику советским воинам, отдавшим здесь свои жизни в борьбе с фашизмом. Запланирован краткий осмотр в здании Палаты Сербии выставки, посвященной российско-сербским связям с 1804 по 1918 годы. После этого начнутся переговоры, которые будут состоять из двух раундов: сначала беседа в узком составе, а затем - в расширенном с участием членов делегаций.

Кроме того, в ходе визита Путин торжественно вручит Вучичу Орден Александра Невского за вклад в расширение сотрудничества между двумя странами. Предполагается и встреча президента РФ с председательствующим в президиуме Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, после чего глава российского государства направится к храму Святого Саввы, где российский лидер пообщается с сербским Патриархом Иринеем.