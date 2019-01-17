Новости

Таганрог отправил жильцам рухнувшего в Шахтах дома помощь 13:55
Власти Хакасии прокомментировали увольнение замминистра финансов 13:49
Согласован проект реставрации кинотеатра "Форум" 13:46
Только 6 процентов россиян доверяют микрофинансовым организациям 13:44
В Египте нашли свидетельства древней "битвы с загробным миром" 13:42
Разрушенный дом в Шахтах подключили к коммунальным системам 13:41
В минэнерго создадут департамент для лицензирования энергосбытов 13:40
Манифест Екатерины II о Крыме выставят в аэропорту Симферополя 13:35
Минск стремится к стратегическому сотрудничеству с Зимбабве 13:32
На Урале предложат путешествие по следам Ермака и героев сказок Бажова 13:31
Подозреваемый в коррупции вице-премьер Чувашии отстранен от должности 13:27
Шарапова приедет на турнир в Санкт-Петербурге с мамой 13:21
В Крыму распустились первые подснежники 13:20
В Крыму построили первый комплекс для сортировки мусора 13:14
Даниил Медведев впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open 13:12
В Грузии зафиксирована вспышка кори 13:11
В Приангарье турбаза нанесла миллионный ущерб экологии Байкала 13:09
Kia привезет в Россию бюджетный кроссовер в 2020 году 13:00
Три здания усадьбы Воронцово начнут реставрировать в этом году 12:56
На пермской трассе погибли женщина и ребенок 12:55
Координатора "Открытой России" задержали по подозрению в сбыте наркотиков 12:51
Завершены аварийно-восстановительные работы в здании колледжа в Керчи 12:49
В Москве пожарные спасли четверых жителей 22-этажного дома 12:42
В Поморье пациент больницы поджег палату 12:42
Медведев поздравил астраханскую консерваторию с юбилеем 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
17.01.2019 13:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подозреваемый в коррупции вице-премьер Чувашии отстранен от должности

Текст: Петров Евгений (Чебоксары)

Вице-премьер Чувашии, глава минэкономразвития республики, Владимир Аврелькин, задержанный около месяца назад сотрудниками регионального управления ФСБ,Э отстранен от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение главы региона Михаила Игнатьева опубликовано на портале органов власти Чувашии.

Судя по его формулировке, речи об увольнении министра пока не идет. Аврелькин отстранен от должности "на период проведения проверки соблюдения им ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им должностных обязанностей", предусмотренных законодательством.

Экс-замгубернатора Курганской области отправили на три года в колонию

В настоящее время вице-премьер находится в СИЗО, куда его поместили по ходатайству следователей ФСБ после задержания 13 декабря. Пробудет он там как минимум до 12 февраля.

Аврелькина подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при предоставлении госсубсидий. Следствие полагает, что министр экономического развития Чувашии вместе со своими сообщниками реализовали аферу с незаконным получением субсидий из бюджета на сумму более 20 миллионов рублей через подставные фирмы, аффилированные с ним. Руководителя одной из фирм Ольгу Филиппову также задержали, сейчас она под домашним арестом. Под стражей в СИЗО находится еще один предполагаемый сообщник Аврелькина - директор Новочебоксарских биологических очистных сооружений Сергей Анисимов.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Взрыв прогремел в университете во Франции
СМИ сообщили о возможном переносе Brexit
Верховная рада приняла закон о "церковном рейдерстве"
Рябков: США преподносят партнерам фейки, обвиняя РФ в нарушении ДРСМД
СМИ узнали о расследовании США против Huawei