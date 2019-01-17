Подозреваемый в коррупции вице-премьер Чувашии отстранен от должности

Вице-премьер Чувашии, глава минэкономразвития республики, Владимир Аврелькин, задержанный около месяца назад сотрудниками регионального управления ФСБ,Э отстранен от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение главы региона Михаила Игнатьева опубликовано на портале органов власти Чувашии.

Судя по его формулировке, речи об увольнении министра пока не идет. Аврелькин отстранен от должности "на период проведения проверки соблюдения им ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им должностных обязанностей", предусмотренных законодательством.

В настоящее время вице-премьер находится в СИЗО, куда его поместили по ходатайству следователей ФСБ после задержания 13 декабря. Пробудет он там как минимум до 12 февраля.

Аврелькина подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при предоставлении госсубсидий. Следствие полагает, что министр экономического развития Чувашии вместе со своими сообщниками реализовали аферу с незаконным получением субсидий из бюджета на сумму более 20 миллионов рублей через подставные фирмы, аффилированные с ним. Руководителя одной из фирм Ольгу Филиппову также задержали, сейчас она под домашним арестом. Под стражей в СИЗО находится еще один предполагаемый сообщник Аврелькина - директор Новочебоксарских биологических очистных сооружений Сергей Анисимов.